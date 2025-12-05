Gospel jazz e tradizione popolare | a Natale torna lo Stupor Mundi Festival

Brindisireport.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stupor Mundi Festival incanta nuovamente il pubblico con un'inedita edizione natalizia dal tema "Ponti di Pace". Dal 6 al 21 dicembre 2025, quattro eventi musicali animeranno alcune delle location più suggestive della provincia di Brindisi, trasformando chiese storiche e teatri in palcoscenici. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

