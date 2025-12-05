Google Messaggi riceve un nuovo visualizzatore delle immagini e altre novità estetiche

Su Google Messaggi è partito il rollout di un gran numero di novità estetiche che rendono più accattivante l'esperienza utente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Messaggi riceve un nuovo visualizzatore delle immagini e altre novità estetiche

News recenti che potrebbero piacerti

"Promozione di Google(TG:e10838).ijl" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Google Messaggi: nuovo design per le anteprime dei link nella beta - Nella versione beta identificata come 20251121_00_RC01, Google ha iniziato a testare un importante cambiamento per le anteprime dei link all’interno di Google ... Segnala tecnoandroid.it

Google Messaggi cambia ancora: anteprime dei link più pulite - Google continua ad aggiornare l’app Messaggi introducendo nuove funzioni e modifiche estetiche. Scrive tecnoandroid.it

Google potenzia Cerchia e Cerca: la nuova funzione potrà salvarvi dalle truffe - Le truffe digitali diventano ogni giorno più sofisticate, passando da SMS e messaggi WhatsApp fino ai social e alle chat private. Secondo tuttoandroid.net

Google Messaggi sfoca le foto di nudo - Arriva una novità per Google Messaggi: la sfocatura automatica applicata alle foto di nudo ricevute e un avviso prima di inviarle. Secondo punto-informatico.it

È un messaggio vero o una truffa? Te lo dice l'AI di Google - Da quando e come la nuova AI integrata in Cerchia e Cerca di Google aiuterà a riconoscere messaggi sospetti e truffe online, migliorando la sicurezza ... Riporta libero.it

Google porterà "Nano Banana" dentro Messaggi - Google si prepara infatti a integrare il suo nuovo modello di creazione immagini "Nano Banana" direttamente nell'applicazione Messaggi, permettendo agli utenti di generare contenuti visivi ... Scrive tomshw.it