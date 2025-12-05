Golf Rodrigues e Neergaard-Petersen svettano nell’Australian Open a metà gara

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia in uno dei due appuntamenti che contraddistingue questa settimana. Siamo infatti giunti al termine del secondo round dell’ Australian Open (montepremi 2 milioni di dollari australiani), storico evento nato nel lontanissimo 1904 ed organizzato in coabitazione tra Tour Europeo, Tour of Australasia e OneAsia Tour. Dopo 36 buche guidano la classifica il portoghese Daniel Rodrigues ed il danese Rasmus Neergaard-Petersen. Il duo di testa vira a metà gara collezionando lo score di -9 (133 colpi), vantando una lunghezza di margine sull’australiano Lee Min-Woo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Rodrigues e Neergaard-Petersen svettano nell’Australian Open a metà gara

Argomenti simili trattati di recente

? Venerdì 21 Novembre Dinner & DJ Set Music selected by Matthew G. Vi aspettiamo! #LaRimessadelGolf #VenerdìdellaRimessa - facebook.com Vai su Facebook

Golf, Rodrigues e Neergaard-Petersen svettano nell’Australian Open a metà gara - I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia in uno dei due appuntamenti che contraddistingue questa settimana. Scrive oasport.it

Golf, McIlroy prende la co-leadership durante il moving day insieme a Neergaard-Petersen - Moving day che profuma tanto di sentenza quello appena trascorso sui fairway del Jumeirah Golf Estates di Dubai, percorso sul quale si sta giocando il Dp ... oasport.it scrive

Rasmus Neergaard-Petersen om næstbedste danske US Open-resultat: Ikke utilfreds - Petersen om US Open, hvor han blev nummer 12 Rasmus Neergaard- ekstrabladet.dk scrive

Neergaard-Petersen kommer godt fra start i PGA-turnering - Petersen er to slag fra førstepladsen i Valspar Championship. Lo riporta ekstrabladet.dk

Neergaard-Petersen kommer godt fra start i PGA-turnering - Petersen er blot to slag fra førstepladsen i PGA- bt.dk scrive

Barndommens golfbane danner rammen om Rasmus Neergaard-Petersens store drøm - Men når det store golfcirkus kommer forbi ens hjemmebane foran venner, familie og klubkammerater, stiger både ... Segnala dr.dk