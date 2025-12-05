Golf | Reitan ancora leader al Nedbank Golf Challenge Risale Francesco Molinari

Kristoffer Reitan resta leader, anche se con meno margine rispetto a ieri, al Nedbank Golf Challenge di Sun City, che si disputa al Gary Player Country Club e che nel nome del novantenne leggendario golfista sudafricano si tiene. Il norvegese gira in -3 quest’oggi, e il suo score totale è di -12, il che lo porta ad avere immutate speranze di seconda vittoria sul DP World Tour. Al secondo posto, a -11, c’è Adrien Saddier: il francese è bravo a trovare un -5 che lo mette sulla buona strada. -5, con -9 totale, anche per il suo connazionale Julien Guerrier, anche se questi è assieme al migliore di giornata, il padrone di casa Christiaan Bezuidenhout. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Reitan ancora leader al Nedbank Golf Challenge. Risale Francesco Molinari

