Anche la prima giornata dell’ Hero World Challenge si è conclusa. L’evento, organizzato da Tiger Woods sui fairway dell’Albany Golf Club, circolo situato alle Bahamas, ha visto come protagonisti 5 giocatori che dopo le prime 18 buche si sono attestati in prima posizione a pari merito con lo score di -6 (66 colpi essendo un par 72 il campo). A guidare la classifica del torneo che mette in palio 5 milioni di dollari e che vede la partecipazione di appena 20 golfisti ci sono 4 americani e un austriaco: il mancino Akshay Bhatia, Wyndham Clark, J.J. Spaun, Scottie Scheffler e Sepp Straka. Solamente Bhatia e Straka sono riusciti a portare in club house un bogey-free round mentre gli altri 3 hanno perso almeno un colpo durante la giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, quintetto al vertice all’Hero World Challenge. Scottie Scheffler suona la carica