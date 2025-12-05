Cambiano i nomi (e non tutti) ma c’è sempre un quintetto in testa all’Hero World Challenge, torneo organizzato da Tiger Woods che mette in palio 5 milioni di dollari e che si sta disputando alle Bahamas sui fairway dell’Albany Golf Club. A guidare la classifica dopo le prime due giornate ci sono 4 americani, Cameron Young, Akshay Bhatia, Wyndham Clark e J.J. Spaun, e un giapponese, Hideki Matsuyama, giá vincitore qui nel 2016 davanti allo svedese Henrik Stenson. Il quintetto è in testa a -10 con un solo colpo di vantaggio su Alex Noren (-6 di giornata), Scottie Scheffler e Sepp Straka (entrambi con un -3 oggi) in T6 a -9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, classifica molto corta all’Hero World Challenge. Scheffler insegue ad un colpo dai leader