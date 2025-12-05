Le recenti pubblicazioni nel catalogo Marvel rivelano un’importante trasformazione di uno dei personaggi più amati degli X-Men: Glob Herman. La scelta di confermarlo come il nuovo Wolverine nella serie Amazing X-Men #3 indica un deciso cambio di rotta, che sottolinea come i mutanti stanno attraversando un periodo di profonda evoluzione narrativa e caratteriale. L’approfondimento sugli sviluppi recenti permette di analizzare come questa figura, nata come un personaggio leggero e simpatico, si sia progressivamente evoluta in un elemento dal carattere più duro e spietato, simbolo di un nuovo paradigma all’interno del franchise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Glob herman dei x-men diventa il wolverine come mad dog