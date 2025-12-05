gliozzi iemmello sfida in cerca di riscatto

Poter contare su un assoluto bomber di categoria non è sinonimo certo di successo, è comunque un gran bel godere e quando si parla di Pietro Iemmello sono i numeri ad evidenziarlo. Il Modena si prepara alla sfida di lunedì con il Catanzaro sapendo che dovrà intensificare lo studio sull’attaccante, centro di gravità permanente di tutte le sorti calabresi degli ultimi quattro anni nei quali ha realizzato 77 reti in 148 presenze e le primavere sono ormai 33. Al momento, le marcature sotto la guida Aquilani sono appena 4 e con 2 assist ma poco cambia in termini di peso specifico. Un po’ come quello che ha avuto Ettore Gliozzi in un avvio strepitoso di campionato, anche se dei 7 gol messi a segno solo uno è su azione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

