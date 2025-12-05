Gli Usa vogliono che l’Europa prenda il controllo della Nato entro il 2027
Gli Stati Uniti vogliono che entro il 2027 l’ Europa assuma il controllo della maggior parte delle capacità di difesa convenzionali della Nato: risorse non nucleari, truppe, armi, missili e intelligence. Lo hanno riferito alla Reuters cinque fonti a conoscenza del dossier, tra cui un funzionario del Pentagono: il messaggio è stato trasmesso durante una riunione che si è tenuta a Washington tra il personale della Difesa Usa che supervisiona la politica della Nato e diverse delegazioni europee. In caso di mancato rispetto della scadenza, gli Usa hanno minacciato di smettere di partecipare ad alcuni meccanismi di coordinamento della difesa Nato. 🔗 Leggi su Lettera43.it
