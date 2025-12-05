Gli stipendi valgono meno il Paese è vecchio le urne restano vuote Eppure gli italiani reagiscono alla crisi in un modo inaspettato Cosa rivela la nuova indagine del Censis

B asta un’immagine da sola a suggerire l’atmosfera del Paese: “Siamo entrati nell’età selvaggia, del ferro e del fuoco”. Apre così l’ultimo Rapporto del Censis, con una formula sorprendentemente forte rispetto ai toni sobri usati di solito dall’istituto, ma che serve per raccontare di paure profonde, di un clima sociale teso, di un’Italia che si percepisce più fragile e più esposta. Non c’è solo questo, però: c’è anche un’Italia capace allo stesso tempo di trovare energie inattese nelle relazioni, nella sfera privata, nei legami e persino nel piacere. Elezioni europee, la toccante clip degli anziani che invitano a votare, per la democrazia X L’età del ferro e del fuoco. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Gli stipendi valgono meno, il Paese è vecchio, le urne restano vuote. Eppure, gli italiani reagiscono alla crisi in un modo inaspettato. Cosa rivela la nuova indagine del Censis

Argomenti simili trattati di recente

Salari che valgono sempre meno. Evasione fiscale che vale sempre di più. Giuliano Granato lo dice chiaro: in Italia si parla di tutto, tranne che del fatto che chi lavora è sempre più povero mentre chi evade continua a farla franca. Ogni anno spariscono decine - facebook.com Vai su Facebook

Stipendi in Italia/ Classifica, gli italiani guadagnano meno di tutti: quanto? (21 febbraio 2025) - Gli stipendi in Italia purtroppo classificano il Bel Paese in fondo alla classifica, rendendolo meno attrattivo per famiglie e giovani. Da ilsussidiario.net

Stipendi, Italia "maglia nera" tra i Paesi Ocse per potere d’acquisto. La classifica - L'indagine Eurostat tiene conto del Purchasing Power Standard (Pps), moneta artificiale che consente di confrontare i dati sul reddito tra Paesi con diverso costo della vita. tg24.sky.it scrive

Salari reali, l’Italia è l’unico Paese del G20 dove si guadagna meno che nel 2008. Lo stipendio più basso di 15 anni fa - Quando si parla di salari reali, si fa riferimento al potere d’acquisto degli stipendi, cioè a quanto effettivamente possiamo comprare con quello che guadagniamo. Segnala corriereadriatico.it

L’Italia ha gli stipendi reali più bassi di tutti i grandi Paesi Ue: la classifica - I dati Eurostat – aggiornati al 2023 – mostrano che in Italia gli stipendi reali sono più bassi rispetto a tutti gli altri grandi Paesi dell’Ue: Spagna, Germania, Francia e anche diversi altri Stati ... Come scrive fanpage.it

Stipendi, nel 2025 meno soldi in busta paga rispetto al 2021: Italia maglia nera tra i Paesi dell’Ocse. Tutti i dati - «La crescita resterà modesta per i prossimi due anni» L'Italia è fanalino di coda tra le economie più avanzate per quanto riguarda i salari. Da leggo.it

Gli stipendi bassi impediscono la crescita del Paese - L’Italia non ha mai avuto così tanti lavoratori dipendenti come in questi anni. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it