Gli Stati Uniti spingono l’Europa ad assumere un ruolo centrale nella Nato entro il 2027
Il messaggio del Pentagono agli alleati europei. Gli Stati Uniti chiedono all'Europa di assumere un ruolo centrale nella gestione della difesa convenzionale della Nato entro il 2027. L'obiettivo è trasferire progressivamente agli alleati europei il controllo sulle principali capacità strategiche, che includono intelligence, sistemi missilistici e struttura operativa. Secondo quanto riportato in esclusiva da Reuters, la posizione americana è stata illustrata da alti funzionari del Pentagono nel corso di un incontro riservato avvenuto questa settimana a Washington. Pressione diplomatica durante l'incontro a Washington.
