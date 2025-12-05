ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio del Pentagono agli alleati europei. Gli Stati Uniti chiedono all’Europa di assumere un ruolo centrale nella gestione della difesa convenzionale della Nato entro il 2027. L’obiettivo è trasferire progressivamente agli alleati europei il controllo sulle principali capacità strategiche, che includono intelligence, sistemi missilistici e struttura operativa. Secondo quanto riportato in esclusiva da Reuters, la posizione americana è stata illustrata da alti funzionari del Pentagono nel corso di un incontro riservato avvenuto questa settimana a Washington. Pressione diplomatica durante l’incontro a Washington. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gli Stati Uniti spingono l’Europa ad assumere un ruolo centrale nella Nato entro il 2027