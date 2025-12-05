Gli ottant’anni di Apimai Un ‘esercito’ di 8mila grandi macchine

Un ‘esercito’ di 8mila grandi macchine gestito da circa 350 associati con almeno 2mila operatori. È questa la forza di Apimai, l’Associazione provinciale imprese meccanico - agricole – industriali di Ravenna che ha celebrato mercoledì sera presso il Palace hotel di Milano Marittima il suo ottantesimo compleanno. Si tratta del variegato mondo dei contoterzisti, coloro i quali fanno le lavorazioni sui terreni agricoli e, ad esempio, gestiscono le macchine per la raccolta dei prodotti ma anche per la cura dei frutteti e sono anche sempre disponibili a dare una mano quando ci sono calamità naturali, come le recenti alluvioni che hanno colpito la Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

