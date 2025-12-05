Gli eroi imperfetti | perché Percy Jackson parla a generazioni di insicuri
Percy Jackson, grazie ai libri, ai film e soprattutto alla serie tv Disney+, ci ha ricordato quanto tifiamo per gli outsider e quanto le nostre apparenti debolezze possano diventare la nostra forza Percy Jackson: un nome, una leggenda, soprattutto tra i ragazzi. Di ieri, ma anche di oggi. Non a caso, la sua storia - o dovremmo dire il suo romanzo di formazione - riscrive gli antichi miti greci portandoli ai giorni nostri. Un vero e proprio viaggio dell'eroe. Un eroe imperfetto però, e ci piace così. Perché? Probabilmente poiché è il miglior rappresentante degli insicuri di ogni generazione. Percy Jackson: l'eroe imperfetto e fallace Da sempre, nella letteratura come nell'audiovisivo, funzionano gli outsider, i loser: quelli considerati "sfigati", a scuola come nella vita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
