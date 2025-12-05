Gli attori di Stranger Things sono dei veri appassionati di orologi

Stranger Things, nei primi episodi della quinta stagione, ci ha offerto tutto ciò che i fan si aspettavano: il ritorno di Max, una spiegazione sulla misteriosa scomparsa di Kali (Numero 008) nelle stagioni precedenti, l’ingresso di nuovi personaggi subito amati dal pubblico, come Derek Turnbow, e un colpo di scena sorprendente al termine del quarto episodio. Mentre la trama continua a tenere gli spettatori con il fiato sospeso, nella vita reale i protagonisti continuano a dare spettacolo, soprattutto per gli appassionati di orologi. Non è certo un segreto che gli attori di Stranger Things non siano più bambini e nemmeno adolescenti, anzi, la loro età ha suscitato una delle polemiche più discusse online. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Gli attori di Stranger Things sono dei veri appassionati di orologi

