Gli angeli di Ponte Chiasso il coraggio silenzioso di Boetti Tolis e Panzica

Nell’anno dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, la città di Como ha scelto di fissare nella pietra una storia rimasta a lungo sottotraccia: quella di Giuseppina Panzica, del finanziere Giovanni Gavino Tolis e del maresciallo maggiore della Guardia di Finanza Paolo Boetti, passati alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Salvarono tante vite, Como finalmente ricorderà gli Angeli di Ponte Chiasso: la targa, le parole, il luogo simbolo - Dopo le forti polemiche dei mesi scorsi, a Como arriva la targa ufficiale per ricordare l’eroismo degli Angeli di Ponte Chiasso. Riporta comozero.it

