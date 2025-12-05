Gli alberi della prevenzione nella piazza centrale del Moscati il messaggio di solidarietà che va oltre il Natale
Si rinnova per il settimo anno consecutivo l’appuntamento con gli alberi della prevenzione nella piazza centrale della Città ospedaliera dell’Azienda San Giuseppe Moscati di Avellino. Come da tradizione, infatti, la raccolta fondi “Sette passi per il sorriso – Natale 2025” farà tappa nel grande. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sappiamo fare solo questo! Analisi per la prevenzione della caduta degli alberi. - facebook.com Vai su Facebook
Legnano, piazza san Magno cambia: in arrivo gli “alberi dei tulipani” - I primi tre erano stati abbattuti a luglio: ora anche il quarto sparirà da piazza san Magno e si procederà con una nuova piantumazione capace di caratterizzare ... Riporta ilgiorno.it
Piazza Caduti, nella riqualificazione del centro storico abbattuti i lecci malati: arrivano i tigli - La riqualificazione del centro storico di Mogliano passa attraverso la sostituzione delle alberature malate di piazza Caduti. Come scrive ilgazzettino.it
Alberi secolari da abbattere, si farà una controperizia - Dopo i primi cinque cerchiati di rosso (i primi due sul lato destro del viale, all’altezza ... Secondo ilmessaggero.it
Nel centro di Bologna arrivano gli alberi anti-caldo - È cominciato questa mattina all'alba il posizionamento dei primi alberi nelle piazze del centro storico di Bologna. ansa.it scrive
Piazza Resistenza: "Alberi troppo bassi pericolo per i bimbi" - "Vorrei chiedere all’assessore all’ambiente Lombardini se si è resa conto di quanto siano pericolosi i nuovi alberi piantati in piazza della Resistenza". Segnala lanazione.it