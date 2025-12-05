Giunta nuove deleghe Cambiano gli assessorati
Arriverà quasi di sicuro la prossima settimana, prima del consiglio comunale, l’ufficializzazione della redistribuzione delle deleghe della giunta. Dopo due mesi di indiscrezioni, a questo punto superflue, Enrico Tucci (nominato ieri vicepresidente della commissione sanità in consiglio regionale) non sarà sostituito, salvo poco probabili sorprese dell’ultima ora, e quindi l’affidamento agli altri assessori di compiti rilevanti - tra l’altro, mobilità, personale, polizia municipale - dovrebbe portare a un rimescolamento complessivo degli incarichi. Si capirà poi a primavera, quando ci sarà il passaggio di nomine rilevanti, tra tutte la Fondazione Mps, se la giunta occuperà anche la casella lasciata vuota da Tucci per gli ultimi due anni di mandato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
