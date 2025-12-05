Giunta la riunione del sindaco in via Palazzo con i segretari dei partiti di maggioranza | ecco assessori e deleghe
VENEZIA - Rimpasto di giunta fatto: il segretario provinciale della Lega, Sergio Vallotto, sarà il nuovo vicesindaco, al posto del compagno di partito Andrea Tomaello, eletto in Regione, di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
ª Programmazione, investimenti e servizi pubblici: la 101ª riunione di Giunta segna nuovi avanzamenti su sviluppo, ambiente e mobilità. Le decisioni adottate incidono su risorse, autorizzazioni - facebook.com Vai su Facebook
Giunta, la riunione del sindaco in via Palazzo con i segretari dei partiti di maggioranza: ecco assessori e deleghe - Rimpasto di giunta fatto: il segretario provinciale della Lega, Sergio Vallotto, sarà il nuovo vicesindaco, al posto del compagno di partito Andrea Tomaello, eletto in Regione, ... Lo riporta ilgazzettino.it
Giunta riunione lampo. Delibere, l’ultimo miglio per salvare il salvabile. Lunedì nuova seduta - Lunedì nel silenzio di un palazzo comunale svuotato, i nove assessori uscenti si sono ritrovati per una delle ultime riunioni di giunta. Riporta lanazione.it
Critiche del Pd al sindaco: "Via Barellai, che errori" - Dubbiosi contesta la scelta di non realizzare il progetto della precedente giunta "Era tutto pronto e c’era anche il finanziamento. Da lanazione.it
San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste - Milano – La Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala dà il via libera alla vendita dello stadio di San Siro e dell’area limitrofa a Milan e Inter, alla realizzazione di un nuovo stadio da ... Lo riporta ilgiorno.it
Carlo Verdone compie 75 anni e diventa sindaco per un giorno: Roma festeggia il suo “cittadino speciale” - Nel giorno dei suoi 75 anni, Carlo Verdone indosserà la fascia tricolore in un ricco programma di sopralluoghi, con una riunione di giunta, incontri con i cittadini e una città che lo celebra come uno ... Da msn.com
Verdone lunedì sindaco di Roma per un giorno, è suo compleanno - Lunedì, nel giorno del suo 75esimo compleanno, Carlo Verdone sarà sindaco di Roma. Si legge su msn.com