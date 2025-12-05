Giunta la priorità di Decaro | territori tutti rappresentati
Sarà una giunta decariana in purezza quella pronta a nascere in Puglia. L?ex sindaco di Bari Antonio Decaro è infatti pronto a mutuare il sistema che aveva utilizzato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
PRAIA A MARE TRA DISAGI E SPESE PER LE FESTE: L’OPPOSIZIONE ACCUSA LA GIUNTA DI IMMOBILISMO E SCELTE “FUORI PRIORITÀ” (FOTO) Infrastrutture degradate, lavori incompiuti e servizi carenti: Morelli e Maiorana denunciano la distanza tra l - facebook.com Vai su Facebook
Giunta, la priorità di Decaro: territori tutti rappresentati - L’ex sindaco di Bari Antonio Decaro è infatti pronto a mutuare il sistema che aveva ... Come scrive quotidianodipuglia.it
Giunta Decaro, al via il confronto con partiti e movimenti. Rimane il nodo Emiliano - Il confronto con i suoi fedelissimi e successivamente le interlocuzioni con le forze politiche che lo sostengono in Consiglio regionale dovrebbero iniziare al massimo la prossima settimana. Come scrive quotidianodipuglia.it
Decaro inaugura la sua settimana da presidente: prima tappa al Pta di Noci. Ma resta il puzzle della giunta - Il neo governatore osserva da vicino la sanità locale e prepara l’assetto della giunta tra liste d’attesa, crisi idrica e equilibri politici ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Nuova giunta in Puglia Vendola: «Mi dimetto se non va bene» I nomi degli assessori - Decaro: vado alla Camera Anche Rosa Stanisci (Pd) dice no Pd: «Tolta vicepresidenza» - Erano appena scoccate le 23, l’altra sera, quando il governatore Nichi Vendola, sgomberando il campo dalle lungaggini e tenendo fede all’impegno sui tempi, convocava la conferenza stampa in cui ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Schlein prova a mediare: Emiliano e Vendola in giunta per superare i veti di Decaro in Puglia - La segreteria prova a fare un tentativo per tenere insieme la coalizione. Scrive ilfoglio.it
Antonio Decaro alla guida della Puglia. Dai dieci anni da sindaco di Bari al dopo Emiliano: la carriera - Dopo dieci anni di governo regionale firmato Emiliano, la Puglia è pronta a voltare pagina. Si legge su msn.com