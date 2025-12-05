Giunta la priorità di Decaro | territori tutti rappresentati

Quotidianodipuglia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Sarà una giunta decariana in purezza quella pronta a nascere in Puglia. L?ex sindaco di Bari Antonio Decaro è infatti pronto a mutuare il sistema che aveva utilizzato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

giunta la priorit224 di decaro territori tutti rappresentati

© Quotidianodipuglia.it - Giunta, la priorità di Decaro: territori tutti rappresentati

Altri contenuti sullo stesso argomento

giunta priorit224 decaro territoriGiunta, la priorità di Decaro: territori tutti rappresentati - L’ex sindaco di Bari Antonio Decaro è infatti pronto a mutuare il sistema che aveva ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Giunta Decaro, al via il confronto con partiti e movimenti. Rimane il nodo Emiliano - Il confronto con i suoi fedelissimi e successivamente le interlocuzioni con le forze politiche che lo sostengono in Consiglio regionale dovrebbero iniziare al massimo la prossima settimana. Come scrive quotidianodipuglia.it

giunta priorit224 decaro territoriDecaro inaugura la sua settimana da presidente: prima tappa al Pta di Noci. Ma resta il puzzle della giunta - Il neo governatore osserva da vicino la sanità locale e prepara l’assetto della giunta tra liste d’attesa, crisi idrica e equilibri politici ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Nuova giunta in Puglia Vendola: «Mi dimetto se non va bene» I nomi degli assessori - Decaro: vado alla Camera Anche Rosa Stanisci (Pd) dice no Pd: «Tolta vicepresidenza» - Erano appena scoccate le 23, l’altra sera, quando il governatore Nichi Vendola, sgomberando il campo dalle lungaggini e tenendo fede all’impegno sui tempi, convocava la conferenza stampa in cui ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Schlein prova a mediare: Emiliano e Vendola in giunta per superare i veti di Decaro in Puglia - La segreteria prova a fare un tentativo per tenere insieme la coalizione. Scrive ilfoglio.it

giunta priorit224 decaro territoriAntonio Decaro alla guida della Puglia. Dai dieci anni da sindaco di Bari al dopo Emiliano: la carriera - Dopo dieci anni di governo regionale firmato Emiliano, la Puglia è pronta a voltare pagina. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giunta Priorit224 Decaro Territori