Giugliano 28enne sequestrata e violentata dopo essere stata avvicinata nel parcheggio di un centro commerciale

Sequestrata e violentata a Giugliano: la vittima denuncia l’aggressione, l’Asl lancia campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Momenti di terrore per una giovane donna di 28 anni della provincia di Napoli, che ha denunciato di essere stata sequestrata e violentata dopo essersi recata nel parcheggio di un centro commerciale a Giugliano in Campania poco prima di mezzogiorno. La donna ha raccontato alle forze dell’ordine che, dopo aver parcheggiato la propria auto, sarebbe stata circondata da un gruppetto di uomini. In pochi istanti uno di loro avrebbe estratto un coltello, minacciandola di morte e costringendola, sotto shock, ad allontanarsi dall’area di sosta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giugliano, 28enne sequestrata e violentata dopo essere stata avvicinata nel parcheggio di un centro commerciale

