Giro di droga all’Arginone In cinque finiscono a processo
Un grammo di hashish poteva costare fino a 200 euro. Per lo stesso quantitativo di cocaina, invece, si saliva fino a 400. Prezzi decisamente ‘fuori mercato’, ma giustificati dalla difficoltà nel reperimento e nello smercio in quelle particolari circostanze. Secondo la ricostruzione della procura, infatti, quel giro di stupefacenti oggi al centro di un processo si sarebbe consumato tra detenuti dietro le sbarre del carcere dell’Arginone. Cinque i soggetti coinvolti (italiani e stranieri, il più anziano di 42 e il più giovane di 33 anni), oggi imputati per episodi che, stando all’impianto accusatorio, si sarebbero verificati tra il 2020 e il 2022 all’interno della casa circondariale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
