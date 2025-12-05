Giovani talenti in primo piano all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Maruggio

L'Istituto Alberghiero "Mediterraneo" presso la sede coordinata di Maruggio ha ospitato la quinta edizione della cerimonia di premiazione dei due bandi di concorso rivolti alle scuole secondarie di primo grado del territorio: Il Gusto della Vita e Dal sogno alla realtà: costruire il futuro con impegno e immaginazione. Un'iniziativa ormai consolidata, che unisce formazione, valorizzazione dei talenti e attività orientativa. Alla serata hanno partecipato numerose scuole: l' Istituto Del Bene con le sedi di Maruggio e Torricella, l' Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII di Sava, l' I.

