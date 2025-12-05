Giovani in fuga dall’Italia una perdita che vale 159 miliardi
Una fuga senza fine. E inevitabile, considerando le condizioni offerte ai giovani in Italia. Soltanto nel 2024 hanno lasciato il nostro Paese ben 78mila persone tra i 18 e i 34 anni. Se allarghiamo l’orizzonte al periodo che va tra il 2011 e il 2024, i giovani che hanno abbandonato l’Italia sono stati 630mila. Di questi, il 49% proviene dalle regioni del Nord e il 35% da quelle del Mezzogiorno, come evidenziato dal Rapporto Cnel 2025 sull’attrattività dell’Italia per gli under 35 dei Paesi avanzati. Il rapporto analizza diversi aspetti della fuga dei giovani verso l’estero, partendo dalle mete più scelte: Regno Unito, Germania, Svizzera, Francia e Spagna. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
