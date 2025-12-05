Giovani imprenditori l' analisi di Confartigianato | Il territorio cesenate è accogliente ma si può fare di più

“Il territorio cesenate, provinciale, romagnolo e regionale ha buone attitudini a coltivare i giovani, ma si deve fare di più”. Questo quanto emerge dall'analisi dell’indice Confartigianato dei Territori Youth Friendly 2025 (Icyf) che permette una lettura integrata di diverse dimensioni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

