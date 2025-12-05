Giovani con un grande progetto A Varese per vivere e lavorare Accolti dodici nuovi residenti

Ilgiorno.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno in media 29 anni e arrivano da diverse zone d’Italia, dal sud al nord. Sono una dozzina i primi beneficiari del bando " Vieni a vivere a Varese ", promosso dalla Camera di Commercio di Varese per favorire l’arrivo e l’insediamento di nuovi lavoratori qualificati dai 18 ai 40 anni che scelgano di realizzare il proprio progetto di vita nel territorio. A loro sono destinati contributi di 2.000 euro all’anno in voucher per un totale di 6.000 euro. I primi ammessi provengono da varie località della penisola: Savona, Bologna, Brescia, Piacenza, Padova, Ancona, Napoli, Salerno e dal Piemonte, da Novara, Biella e Cuneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

