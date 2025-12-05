Giovani che restano | da Padula il marketplace creato da under 30 che punta all’Europa

Roma, 5 dicembre 2025 – In un mondo imprenditoriale che punta all’estero e che si affida a giovani che lasciano l’Italia, c’è anche chi, nella propria terra, non solo ha deciso di restare ma anche di puntare sulla forza-lavoro del territorio, che da Padula, e dalla sua incantevole Certosa, punta a conquistare il mercato nazionale e quello europeo. Gioventù tra tradizioni e futuro: Giuseppe Damiani. Perché se le radici e i valori familiari hanno un senso, quello di questa avventura ha anche un nome, quello di Giuseppe Damiani, giovane imprenditore di Padula, classe ‘97, che ha dato vita a un market on-line fortemente innovativo, che coniuga l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale con le realtà imprenditoriali del territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it