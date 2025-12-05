Giovane si lancia nel vuoto e muore a Milano | il suicidio dopo aver fumato marijuana light Si indaga

C'è una svolta sul suicidio di un ragazzo di 23 anni avvenuto nella tarda serata di venerdì 28 novembre in via Antonio Da Recanate a Milano: il giovane, uno studente di origine turca, si è lanciato nel vuoto dal secondo piano che ospitava il B&B dove dormiva col fratello dopo aver fumato della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Giovane si lancia nel vuoto e muore a Milano: il suicidio dopo aver fumato marijuana light. Si indaga

Leggi anche questi approfondimenti

Pescara, controllo in un b&b, la Polizia di Stato trova droga e pistola lancia-artifizi, denunciata una giovane - facebook.com Vai su Facebook

Giovane si lancia nel vuoto e muore a Milano: il suicidio dopo aver fumato marijuana light. Si indaga - C'è una svolta sul suicidio di un ragazzo di 23 anni avvenuto nella tarda serata di venerdì 28 novembre in via Antonio Da Recanate a Milano: il giovane, uno studente di origine turca, si è lanciato ... milanotoday.it scrive

Ragazzo 23enne si lancia nel vuoto e muore a Milano dopo aver fumato marijuana light: aperta un’indagine - Un ragazzo 23enne si è lanciato dalla finestra di un b&b a Milano dopo aver consumato cannabis light e legale con il fratello ... Si legge su fanpage.it