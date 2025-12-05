Giovane si lancia nel vuoto e muore a Milano | il suicidio dopo aver fumato marijuana light Si indaga

C'è una svolta sul suicidio di un ragazzo di 23 anni avvenuto nella tarda serata di venerdì 28 novembre in via Antonio Da Recanate a Milano: il giovane, uno studente di origine turca, si è lanciato nel vuoto dal secondo piano che ospitava il B&B dove dormiva col fratello dopo aver fumato della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

