Giornata suolo Confeuro-accademia ic | Meno consumo e più agricoltura rigenerativa per tutela anche in Sicilia

“In occasione della Giornata Mondiale del Suolo - dichiarano Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, e Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune - è necessario ribadire con forza quanto la tutela del suolo sia oggi una priorità assoluta, tanto sul piano ambientale e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il 95% del nostro cibo viene dal suolo, ma 33% dei suoli, a livello mondiale, è già degradato e per produrre circa 2-3 cm di suolo sono necessari 1000 anni. Anche per questo la Fao ha istituito la Giornata mondiale del Suolo, che si celebra ogg

Per la Giornata mondiale del suolo eventi, riflessioni e progetti da Roma a Bangkok

Giornata Suolo, Confeuro-Accademia IC: "Meno consumo e più agricoltura rigenerativa per tutela"

FAO: Giornata Mondiale del Suolo 2024 - La Giornata Mondiale del Suolo 2024 sottolinea l'importanza vitale di dati e informazioni accurate sul suolo per la sicurezza alimentare "Prendersi cura del suolo: Misurare, monitorare, gestire"

Giornata Mondiale del Suolo, museo e laboratorio aperti al pubblico a Pertosa - Nell'ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale del Suolo, il prossimo 5 dicembre, il Museo del Suolo di Pertosa annuncia il "Porta aperte": visite e laboratori gratuiti per promuovere la

Giornata Mondiale del Suolo: ti racconto come possiamo salvare la "pelle" del Pianeta - Il suolo è molto più che semplice terra: è un ecosistema complesso e vitale, un sottile strato che ricopre la Terra e ospita una straordinaria varietà di vita.