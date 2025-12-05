Giornata mondiale del suolo 3Bee celebra 10 anni di impegno
In occasione della “Giornata mondiale del suolo“ che ricorre oggi, 3Bee, la nature tech company che sviluppa tecnologie per la rigenerazione della biodiversità, celebra un traguardo importante: i dieci anni dalla nascita della sua idea fondativa. Un anniversario che segna non la costituzione formale della nature tech, ma l’inizio di una visione pionieristica che ha trasformato un’intuizione in un modello unico completamente dedicato alla rigenerazione della biodiversità e alla tutela degli ecosistemi attraverso innumerevoli progetti di successo. Dieci anni fa, infatti, i co-fondatori, Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti, concepirono l’urgenza di usare la tecnologia per dare voce e protezione alle api, bioindicatori fondamentali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
