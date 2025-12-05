Giornata contro l’azzardopatia Manetti a 400 studenti | Impegno proteggere i giovani
Firenze, 5 dicembre 2025 - Oltre 700 persone, t ra studenti delle scuole secondarie di secondo grado, insegnanti, educatori e professionisti, hanno partecipato questa mattina a “ Un bel gioco”, la giornata di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione della dipendenza dal gioco d’azzardo, organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con le Aziende USL Toscana Centro, Nord-Ovest e Sud-Est e con la partnership di Lucca Crea. L’iniziativa si è svolta negli spazi di Villa Vittoria, a Firenze, trasformati per l’occasione in un grande centro di confronto e formazione: laboratori, tavoli di lavoro, attività espressive e incontri scientifici hanno permesso ai ragazzi e agli operatori di affrontare il tema dell’azzardopatia da prospettive diverse — dalle emozioni all’impatto sociale, fino ai rischi legati alle nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
