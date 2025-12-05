Gioia Megabox Pistola | Finalmente mature
La scena più bella dell’impresa di mercoledì sera al PalaMegabox è il presidente Angeli che si butta in mezzo al cerchio dove le sue ragazze stanno saltando come impazzite dopo l’ultimo pallone messo giù da Omoruyi che ha sfoderato una prestazione maiuscola da 31 punti e 5 muri, con percentuali altissime in attacco. Vallefoglia va avanti in Europa: fatte fuori le elleniche, al prossimo turno incontrerà una formazione ungherese. Coach Pistola è più pragmatico, a lui interessa soprattutto essere riuscito ad evitare un record negativo: "Non volevamo essere noi l’unica squadra italiana ad essere eliminata al primo turno delle coppe – sottolinea il tecnico delle tigri – ma sono sincero, ci aspettavamo un primo incrocio più agevole, l’Aek si è rivelata una squadra competitiva, con giocatrici di esperienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
