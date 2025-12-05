Gioca a Cyberpunk 2077 | il titolo imperdibile di marzo 2026

Il panorama videoludico si arricchisce di nuove proposte ispirate al genere cyberpunk, mantenendo vivo l'interesse di appassionati e sviluppatori. Tra le novità più attese emerge il titolo REPLACED, un gioco di avventura e azione che promette di ridefinire le aspettative con una narrazione coinvolgente, un design artistico innovativo e meccaniche di gioco all'avanguardia. Questo articolo esplorerà le caratteristiche principali di REPLACED, dalla sua ambientazione dystopica alle innovazioni che lo distinguono, per offrire una panoramica completa di uno dei progetti più promettenti del 2026. replaced: un nuovo capitolo nel genere cyberpunk.

Il DGX Spark di NVIDIA (progettato per l’intelligenza artificiale) riesce a superare i 175 FPS in Cyberpunk 2077 con ray tracing e DLSS 4. https://gametimers.it/nvidia-dgx-spark-sorprende-175-fps-con-ray-tracing-giocando-cyberpunk-2077/ - facebook.com Vai su Facebook

Cyberpunk 2077: superate 35 milioni di copie vendute - Quando Cyberpunk 2077 debuttò sul mercato, quasi cinque anni fa, il suo lancio fu segnato da alcune difficoltà tecniche. Riporta tecnoandroid.it

Il manga di Cyberpunk Edgerunners è in offerta insieme a tutte le graphic novel della saga 2077 - Uno sconto speciale per tutti i fan di Cyberpunk Edgerunners: i manga in versione graphic novel in offerta su Amazon. Come scrive player.it

Cyberpunk 2077: Gang di Night City è il gioco da tavolo ambientato nell'universo del titolo CD Projekt Red ed è in maxi sconto - Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione molto interessante su Cyberpunk 2077: Gang di Night City, gioco da tavolo targato Asmodee. Lo riporta multiplayer.it

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition: vivi l'azione con i nuovi controlli alternativi solo su Nintendo Switch 2 - Nintendo Switch 2 è finalmente arrivata nei negozi, ed uno dei titoli di punta nella lineup di lancio è Cyberpunk 2077, titolo che non tutti si sarebbero aspettati sulla nuova console della grande N. Segnala everyeye.it

Cyberpunk 2077 ribalta il suo destino: 35 milioni di copie per il gioco di ruolo - CD Projekt Red festeggia il successo del suo videogioco di ruolo futuristico Cyberpunk 2077, che ha raggiunto il traguardo prima di The Witcher 3. Si legge su tgcom24.mediaset.it

Cyberpunk 2077 Multiplayer fa progressi: il progetto dei fan ha "superato le aspettative" nell'ultima beta - Sembra proprio che il progetto Cyberpunk 2077 Multiplayer, costruito da appassionati per cercare di portare in scena quello che doveva essere il comparto multigiocatore del titolo di CD Projekt RED, s ... Lo riporta msn.com