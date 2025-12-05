Ginnastica artistica Minamino ritocca di forza il Codice dei Punteggi | la novità da junior che chiude l’anno
Yume Minamino si è meritata la copertina dei recenti Mondiali juniores di ginnastica artistica, imponendosi nel concorso generale individuale sulle pedana di Manila (Filippine). La 14enne giapponese ha sovvertito il pronostico della vigilia e si è candidata ad avere un futuro brillante tra le grandi, tra l’altro all’inizio del cammino che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La giovane promessa asiatica si è anche guadagnata l’ingresso nel Codice dei Punteggi, ovvero il fondamento che codifica l’universo della Polvere di Magnesio. Minamino ha infatti eseguito un nuovo elemento proprio durante la rassegna iridata giovanile e ha potuto dare il proprio nome a questo nuovo elemento, che i giudici hanno valutato di livello F (0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
ArtandPower prenseta Polar: il primo body “termico” per la ginnastica artistica Polar, progettato per garantire comfort durante gli allenamenti invernali, è disponibile online e alla Fiera di Rimini durante Ginnastica in Festa L'articolo completo è al link qui so - facebook.com Vai su Facebook
Ginnastica artistica, Minamino ritocca di forza il Codice dei Punteggi: la novità da junior che chiude l’anno - Yume Minamino si è meritata la copertina dei recenti Mondiali juniores di ginnastica artistica, imponendosi nel concorso generale individuale sulle pedana ... Come scrive oasport.it
Ginnastica artistica, Colas perde da super favorita ai Mondiali juniores! Rivelazione Minamino, Calaciura 11ma - Elena Colas partiva con tutti i favori del pronostico nella finale del concorso generale individuale ai Mondiali juniores di ginnastica artistica, ma la ... Secondo oasport.it