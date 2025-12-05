Giappone rendimento titoli di Stato ai massimi da 2007 con attese su aumento tassi
Il rendimento dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni è salito a circa l’1,94%, raggiungendo i livelli più alti dal 2007, in un clima di speculazioni su un possibile aumento dei tassi di interesse da parte della Bank of Japan nella riunione di questo mese, in calendario il 18 e 19 dicembre. Secondo le indiscrezioni uscite nelle ultime ore sulla stampa giapponese, alcuni membri chiave del governo del Primo Ministro Sanae Takaichi non si opporrebbero alla decisione della banca centrale di aumentare i tassi a dicembre, sebbene alcuni alti funzionari rimangano cauti sui tempi. Le dichiarazioni del governatore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
