Gianluca Ricci compie 50 anni | auguri!

Oggi, 5 dicembre 2025, compie 50 anni Gianluca Ricci, personaggio e imprenditore aretino. Con questa foto e con questo messaggio gli amici gli hanno voluto fare gli auguri pubblicamente: “Tantissimi auguri dagli amici di sempre. Sambudelli”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Gianluca Ricci compie 50 anni: auguri!

Scopri altri approfondimenti

Gianluca Vacchi compie 58 anni: il party esclusivo a Porto Cervo, le torte, gli invitati vip. «Diventiamo vecchi perché smettiamo di giocare» - Gianluca Vacchi ha compiuto 58 anni e ha scelto di festeggiare in grande con un party esclusivo a Porto Cervo tra amici, parenti e ospiti d'eccezione, come la star di Grey's Anatomy Ellen Pompeo e ... Lo riporta ilmattino.it

Gianluca Vacchi compie 58 anni e festeggia con un mega party a Porto Cervo - La star di “Grey's Anatomy” era tra gli invitati dell’evento organizzato per festeggiare il compleanno ... Secondo unionesarda.it