Gianluca Grignani trent’anni rock Successi stoccate e nuovi live | Sanremo? Non regalo più canzoni

Milano – “Col tempo ‘ Destinazione paradiso’ si è rivelato un album più forte di quel che ha fatto la promozione per distruggerlo”. Commentando la riedizione del suo album più popolare e amato per quel trentennale festeggiato lo scorso febbraio, Gianluca Grignani la tocca piano coi discografici del tempo. “A loro interessava solo fare soldi e ogni scelta andava in quella direzione”. Prendi quel sobrio scatto di copertina in bianco e nero, oggi sostituito da uno a colori assai meno composto. “Ho voluto una foto che recuperasse l’intenzione autentica di allora, decisamente meno edulcorata di quella che si voleva dare all’esterno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gianluca Grignani, trent’anni rock. Successi, stoccate e nuovi live: “Sanremo? Non regalo più canzoni”

