Gianluca Grignani cosa non perdona a Laura Pasuni dopo la diffida La delusione più grande e la prova | Abbiamo risolto presto

Gianluca Grignani mette subito in chiaro di non avere intenzione di tornare sullo scontro legale avuto con Laura Pausini. Però qualche sassolino dalla scarpa da togliere ce l’ha ancora e basta poco perché risponda alle domande su quella vicenda legata ai cambiamenti al testo di « La mia storia tra le dita ». A Milano, durante la celebrazione dei 30 anni di Destinazione Paradiso, senza telefoni per ricreare «lo spirito del 1995», il cantautore ha affrontato il tema più discusso delle ultime settimane. «La diffida non la racconto, non voglio continuare il discorso», ha dichiarato davanti alla stampa. 🔗 Leggi su Open.online

