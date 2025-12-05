Giallo sui velox di Coriano l' associazione Altvelox | Strumenti privi di omologazione pronti alla battaglia

Gli autovelox di Coriano sotto l'occhio del ciclone. L’associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada Altvelox informa di avere “ratificato, in data 5 dicembre 2025, una articolata denuncia querela sugli autovelox installati lungo la Strada Statale 72 Consolare Rimini San Marino nel territorio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

