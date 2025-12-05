Giaccherini pronostica Napoli Juve | Come finisce domenica? Dico così Occhio anche a questi due duelli in quelle zone lì si decide tanto

Giaccherini analizza il big match del Maradona: i duelli chiave a centrocampo, la lotta Scudetto e un pronostico secco sul risultato finale. L’attesa per il posticipo di domenica sera al ‘Maradona’ cresce e a presentare la sfida tra le sue due ex squadre è intervenuto Emanuele Giaccherini. L’opinionista di DAZN ha parlato in un’intervista a Libero, analizzando il momento di forma di Napoli e Juventus, reduci da percorsi recenti positivi. Secondo l’ex centrocampista, la gara si preannuncia equilibrata e tatticamente interessante, con un focus particolare sul lavoro svolto dai due allenatori per valorizzare i singoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giaccherini pronostica Napoli Juve: «Come finisce domenica? Dico così. Occhio anche a questi due duelli, in quelle zone lì si decide tanto»

