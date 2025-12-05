Ghost Track Un mosaico di storie minime

Una traccia fantasma. Troveremo mai il modo di ascoltarla? Come in certi album, negli anni ’90. Quando magari bisognava attraversare fiduciosi minuti interi di silenzio per poi imbattersi in un ultimo, misterioso brano. Oggi "Ghost Track" è invece a teatro, dal 9 dicembre all’Elfo Puccini. Un lavoro di Daniele Turconi. Il cui sguardo non allineato e dai riferimenti contro-borghesi, regala spesso qualcosa di non facilmente etichettabile. Incuriosisce allora il progetto accolto in Sala Bausch, primo appuntamento del Nuove Storie di questa stagione, la rassegna curata da Francesco Frongia che indaga linguaggi e territori ibridi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it