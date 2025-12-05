Gerry Scotti le telecamere sul pubblico e sorpresa | chi è seduto in prima fila a La Ruota della Fortuna

News Tv. Gerry Scotti e ‘La Ruota della Fortuna’ hanno regalato una nuova puntata fatta di sorrisi e colpi di scena. ma l’emozione più sincera è arrivata quando nessuno se lo aspettava. Leggi anche: La Ruota dei Campioni, stop improvviso dopo gli ascolti record: perché non va in onda stasera “La Ruota della Fortuna” conquista il pubblico. Ieri sera, 4 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di La Ruota della Fortuna, un appuntamento ormai imperdibile per il pubblico affezionato al calore e alla simpatia che Gerry Scotti e Samira creano ogni settimana. La trasmissione si conferma un vero must per tantissimi spettatori che scelgono Mediaset per il loro intrattenimento serale, e i dati parlano chiaro: il successo è innegabile. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Gerry Scotti, le telecamere sul pubblico e sorpresa: chi è seduto in prima fila a La Ruota della Fortuna

