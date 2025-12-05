Il Bundestag ha approvato la legge che ridefinisce il servizio militare in Germania, con l’obiettivo di rafforzare la Bundeswehr e ricostruire un sistema di registrazione e selezione. Il piano punta a portare le forze armate dagli attuali 183.000 a 270.000 soldati attivi entro il 2035, affiancati da 200.000 riservisti. La riforma introduce un nuovo modello di leva su base volontaria, sostenuto da una procedura di registrazione obbligatoria per gli uomini e facoltativa per le donne. Del ritorno al servizio militare obbligatorio se n’era parlato anche in Italia con una proposta della Lega ma è tornato a essere un argomento di attualità dopo le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto che hanno scatenato numerose proteste. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Germania, come funziona la riforma del servizio militare