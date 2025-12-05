George Clooney è Jay Kelly divo in crisi che forse troppo tardi scopre che la fama e il successo non scaldano il cuore

Tutti conoscono Jay Kelly, ma Jay Kelly non conosce se stesso. Ed è proprio da questo cortocircuito esistenziale che parte l'ultima fatica di George Clooney. Il film, in arrivo su Netflix il 5 dicembre dopo essere stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, è diretto da Noah Baumbach. Il regista di Storia di un matrimonio, che torna a raccontare le vite complicate dell'upper class hollywoodiana con quella delicatezza e quell'ironia che lo hanno reso uno dei filmmaker più interessanti del cinema contemporaneo. George Clooney, acclamato dalla critica in un ruolo che, forse, tocca in lui corde decisamente profonde, interpreta un attore famoso e apparentemente realizzato che improvvisamente si rende conto di aver passato così tanto tempo a essere una star da dimenticarsi di essere un essere umano.

