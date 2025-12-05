Geolier pubblica 081 | testo e significato del nuovo singolo
Il panorama rap si riaccende grazie a 081, il nuovo singolo di Geolier. Un pezzo in cui il cantante napoletano, dopo aver calcato grandi palchi e stadi, torna a parlare la lingua di casa in un tuffo nel suo immaginario più autentico. Ecco testo e significato. “081”, significato del brano di Geolier. Dopo essersi fatto strada velocemente all’interno del panorama musicale italiano, Geolier rimette al centro le sue origini con 0 81: un pezzo, disponibile dal 5 dicembre, che in tre cifre racconta al mondo da dove viene. Il brano è infatti un richiamo a Napoli, il prefisso telefonico della città che lo ha cresciuto e che continua a guardarlo con lo sguardo di chi conosce prima il ragazzo e poi l’artista. 🔗 Leggi su Dilei.it
