“081”, il nuovo singolo di Geolier è disponibile da mezzanotte. Un titolo che parla da sé: ancora una volta il rapper napoletano rende omaggio alla sua città, raccontandola con il linguaggio diretto e crudo delle sue origini. Il brano ha fatto rumore già . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Geolier esce col nuovo singolo “081”: un brano che racconta delle periferie