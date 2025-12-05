Genuino di nome e di fatto | nel cuore di Pescara un ristorante al femminile dove tutto è fatto in casa

Ilpescara.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tutto fatto rigorosamente in casa, ogni giorno, dalle mani d’oro di cuoche esperte, fast nella forma ma caserecce nella sostanza. Si chiama Ristorante Genuino, si trova nel cuore di Pescara con le sue due sedi.Un’attività tutta al femminile con tante mamme e nonne adottive che si dedicano alle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Genuino Nome Fatto Cuore