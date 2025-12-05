Genova per noi tra scontri sindacali e slogan rossi | Faremo come il 1960 Il ricordo del martirio di Ugo Venturin

Genova, città di poeti e musicisti, torna città d’assalto. Gli scontri all’ex Ilva e gli slogan che richiamano alle violenze del 1960 riportano indietro l’orologio della storia. Mentre Maurizio Landini rassicura e parla che le tensioni sono cosa ben diversa dal terrorismo. Gli slogan e il 1960. Gli slogan di ieri hanno richiamato alle violenze inaudite del 1960, quando la città, medaglia d’oro per la Resistenza, scese in piazza per impedire il congresso nazionale del Msi, che era un partito repubblicano e democratico, inserito nell’alveo della Costituzione. Leggi anche "Assalti squadristi". La denuncia della Uilm: "I nostri sindacalisti aggrediti da persone con la felpa della Fiom". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

