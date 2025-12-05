Genova la violenza sessista degli operai Ecco le parole choc | La Meloni ce lo s…

Una grave violenza sessista si è registrata ieri durante l'occupazione della stazione di Genova Brignole nel corso della manifestazione dei metalmeccanici, che è durata poco più di un'ora ma durante la quale un gruppo di persone, ha intonato un coro offensivo e sessista contro il premier Giorgia Meloni. " La Meloni ce lo suca ", hanno ripetuto cantando gli uomini con basco giallo e le felpe nere presenti sulla banchina tre, come ben si sente nella registrazione salvata da LocalTeam che ha seguito l'evento in diretta. Un coro di 20 secondi, durante il quale questa frase è stata ripetuta in loop dai metalmeccanici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Genova, la violenza sessista degli operai. Ecco le parole choc: "La Meloni ce lo s…"

Argomenti simili trattati di recente

Un episodio di violenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Gaslini di Genova ha interrotto il servizio e coinvolto medici e infermieri impegnati nell’assistenza in area critica. L’intervento delle forze dell’ordine ha ristabilito la sicurezza, ma l’accaduto evidenzia, a - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, guerriglia in piazza a Genova: operai forzano la grata di protezione davanti alla Prefettura, Polizia lancia lacrimogeni - Ex Ilva, guerriglia in piazza a Genova: operai forzano la grata di protezione davanti alla Prefettura, Polizia lancia lacrimogeni ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Ex Ilva in protesta, l’avviso di Silvia Salis: “No alla violenza” - A sostegno degli operai, la prima cittadina Silvia Salis ha raccomandato di non cedere al richiamo della violenza. newsmondo.it scrive

Ex Ilva, a Genova il corteo degli operai. Appello di Salis: "No alla violenza" - Metalmeccanici in piazza oggi, giovedì 4 dicembre, a Genova per lo sciopero generale delle tute blu in difesa dell'Ex Ilva di Genova Cornigliano. msn.com scrive

Ex Ilva Genova, manifestazione e occupazione degli operai/ Rottura totale fra sindacati e governo - Agitazione presso l'ex Ilva di Genova dove gli operai sono in sciopero dopo la rottura totale fra sindacati e governo, ecco i dettagli I lavoratori dell’ex Ilva di Genova hanno occupato lo ... Scrive ilsussidiario.net

L'opposizione soffia sul fuoco ma il piano è stato smascherato "Attenti o ci scapperà il morto" - La legittima battaglia dell'ex Ilva di Genova doveva essere il banco di prova per l'autunno caldo, lo scenario perfetto per disarcionare l'esecutivo mettendo contro poliziotti e operai e gridare alla ... Segnala msn.com

La sindaca Salis: “La violenza contro le donne è una questione di Stato” - Salis: “La violenza contro le donne è un fenomeno sistemico da contrastare con una legge organica, ma c'è chi gioca a farne un teatrino ideologico” ... ilsecoloxix.it scrive