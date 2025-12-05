GB trans bandite da associazioni femminili e scout
Da ora in poi potranno aderire solo persone registrate come di sesso femminile al momento della nascita. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"REORI TRANS DI REORI GIOVANNI " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Bandite da tutti gli edifici pubblici dello Stato. Dalle agenzie statali agli uffici della contea, passando per gli edifici comunali e le scuole pubbliche - facebook.com Vai su Facebook
Trans bandite dalle gare di nuoto femminili: la svolta in Inghilterra - L’annuncio di Swim England per favorire la “correttezza della competizione”: le non binarie o trans entreranno a fare parte della nuova categoria “aperta” Svolta nel nuoto inglese: le trans sono state ... Si legge su ilgiornale.it