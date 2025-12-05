Gb coppia di leoni asiatici arriva allo zoo di Chester | eccoli mentre esplorano la loro nuova casa
Una coppia di leoni asiatici è arrivata allo zoo di Chester, in Gran Bretagna, nell’ambito di un programma internazionale di riproduzione a fini di conservazione. Si tratta di un maschio di nome Nilay e una femmina di nome Shanti. Lo zoo di Chester è specializzato nella conservazione e vanta una lunga esperienza nella salvaguardia della sopravvivenza dei leoni asiatici. Secondo lo zoo, ne rimangono meno di 900 in natura. I due felini sono stati ripresi mentre esploravano la loro nuova casa in un filmato diffuso dallo zoo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La stazione di ricerca cinese "Fiume Giallo" si differenzia dalle altre presenti nel villaggio di Ny-Ålesund, nell'arcipelago delle Svalbard, il villaggio più settentrionale d'Europa dove hanno sede le stazioni di ricerca polare di molti paesi. Una coppia di leo - facebook.com Vai su Facebook
Gb, coppia di leoni asiatici arriva allo zoo di Chester: eccoli mentre esplorano la loro nuova casa - (LaPresse) Una coppia di leoni asiatici è arrivata allo zoo di Chester, in Gran Bretagna, nell'ambito di un programma internazionale di ... Scrive stream24.ilsole24ore.com